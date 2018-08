OM : Mandanda out, l'OM active la piste Onana au mercato !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Revenu de ses vacances post-Mondial avec des kilos en trop, Steve Mandanda agace à Marseille.

Et pour cause, le légendaire gardien de l’OM s’est blessé pour la quatrième fois en un an sur la pelouse des Costières à Nîmes, dimanche. Cette situation pourrait-elle pousser Andoni Zubizarreta à s’activer pour recruter un nouveau gardien, alors que Mandanda est sous contrat jusqu’en 2020 et que son indisponibilité ne devrait pas dépasser un mois ? A priori, non. Mais à la surprise générale, l’état-major de l’OM s’activerait pour recruter Andre Onana selon Sport.

Titulaire indiscutable à l’Ajax Amsterdam, le gardien camerounais de 22 ans plaît Andoni Zubizarreta. Ancien de la Masia de Barcelone, Andre Onana est suivi par l'ancien dirigeant du Barça depuis plusieurs mois. Il figurait notamment dans la short-list de l’OM, au moment où le club a bouclé le retour de Steve Mandanda. Les blessures à répétition de l’ancien capitaine olympien auraient donc poussé le directeur sportif espagnol de l’OM a réactivé cette piste. Néanmoins, celle-ci devrait être très onéreuse, le gardien de l’Ajax étant sous contrat jusqu’en juin 2021. Reste à savoir si Marseille, qui a prolongé Yohann Pelé cet été, sera prêt à faire chauffer la carte bleue pour se renforcer à ce poste…