OM : Luis Henrique renvoyé chez lui ?

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Depuis son arrivée à Marseille, l’ailier brésilien Luis Henrique a fortement déçu les supporters de l’OM. Présenté comme un joueur prometteur à Botafogo, il peine en Ligue 1 et pourrait vite repartir dans son pays natal, voire même dans son club formateur, cet hiver.

La nouvelle sensation brésilienne. C’est avec cette réputation que Luis Henrique a débarqué à Marseille lors de l’été 2020. Transféré à l’OM depuis Botafogo contre un montant de huit millions d’euros, il devait incarner l’avenir du club olympien au poste d’ailier. Toutefois, le jeune homme de 19 ans déçoit et n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Sa qualité technique est discutée et son efficacité devant le but n’est pas à la hauteur. Luis Henrique n’a pas encore inscrit le moindre but sous les couleurs olympiennes et son temps de jeu se réduit comme neige au soleil. Si bien qu’un départ sous forme de prêt est envisagé pour janvier. Toutefois, son ancien club pourrait venir chambouler les plans de l’OM.

Luis Henrique et le potentiel retour à Botafogo

Selon les informations du média brésilien Real Futebol News, Botafogo envisage de faire revenir Luis Henrique au pays. Le club de Rio de Janeiro qui vient de remporter la Serie B et qui fait son retour en première division en 2022 compte bien ne pas faire de la figuration dans l’élite. Pour le mercato hivernal qui correspond à l’intersaison au Brésil, Botafogo proposera une offre à l’OM pour Luis Henrique. Pourtant, l’OM compte sur son jeune joueur brésilien et envisage plutôt un prêt en France ou au moins en Europe. Finalement, un scénario pourrait envoyer Luis Henrique au Brésil. Ce serait une offre de transfert sec de son ancienne équipe. Un dilemme qui donnerait à coup sûr de sérieux maux de tête à l’état-major marseillais pour un joueur si jeune mais aussi si décevant.