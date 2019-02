OM : Leboeuf cartonne le recrutement à l'aveugle de l'OM

Dans : OM, Mercato.

Souvent visés, Rudi Garcia et Jacques-Henri Eyraud essuient les critiques à Marseille.

Les deux hommes jouent gros avec cette deuxième partie de saison où il n’y a plus qu’un seul objectif de réalisable : celui d’aller chercher une place européenne, le podium semblant pour le moment trop loin. Mais si le recrutement est souvent pointé du doigt, Andoni Zubizarreta s’en tire plutôt bien avec les critiques. Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille ne semble pas vraiment décideur ni force de proposition. Mais pour Frank Leboeuf, il y a tout de même un incroyable problème dans le recrutement à l’OM, c’est le fait de faire venir des joueurs sans penser à leur utilisation. C’est notamment le cas de Valère Germain, à qui on a souvent demandé de jouer tout seul devant.

« Quand tu prends Germain et que tu veux faire de lui un grand attaquant qui va jouer tout seul en pointe, c’est que tu n’es pas un vrai recruteur et que tu n’as jamais vu Germain jouer. Germain n’a jamais été aussi bon que lorsqu’il a tourné autour de Falcao à Monaco ou autour de Pléa à Nice. Tu le prends à Marseille et tu te demandes comment ça va fonctionner avec Balotelli ? Du côté de Germain, ça va fonctionner c’est sûr ! Après, est-ce-que Balotelli va marquer des buts ? Je ne sais pas, je l’espère. Mais cela va beaucoup mieux convenir à Germain, c’est certain. Même s’il faut sacrifier Payet, il faut tenter le coup. De tout de façon, les autres formules n’ont pas marché, on l’a bien vu depuis le début de la saison donc il faut tenter quelque chose », a livré le consultant de RMC, dans des propos rapportés par FootRadio. Le duo Balotelli-Germain, le dernier espoir de l’OM pour enfin redresser la barre cette saison ?