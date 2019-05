OM : Le mercato des buteurs à Marseille, il a une idée !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Au fond du trou durant la première partie de saison, Valère Germain a clairement relevé la tête en ce début d’année 2019.

En concurrence avec Kostas Mitroglou, Valère Germain avait perdu toute sa confiance. Mais depuis le départ du Grec et l’arrivée hivernale de Mario Balotelli, l’attaquant de 29 ans a retrouvé des couleurs. Auteur de cinq buts depuis janvier, l’ancien Monégasque occupe enfin une place de titulaire, au sein du 4-4-2 du Rudi Garcia, dans son club de coeur. Un bonheur qu’il souhaite bien entendu prolonger le plus longtemps possible, et surtout au-delà de cette saison.

« J’ai un contrat jusqu’en 2021, je me sens bien ici, surtout ces derniers mois où, personnellement, c’est mieux. Maintenant, dans le football, vous savez, tout va très vite. Je me sens très bien, j’ai envie de rester ici. Avec Balotelli, on a des qualités qui se complètent. Mario est quelqu’un qui reste plus dans l’axe et fixe les défenses. J’aime bien revenir défendre, aller sur les côtés, faire des appels. Il aime bien être à la finition des actions. Maintenant, je ne pense pas qu’un bon duo se juge au nombre de passes entre les joueurs, mais plutôt en fonction des déplacements de l’un vis à vis de l’autre. Et sur ce point, je pense que c’est plutôt pas mal », a avoué, sur RMC, Germain, qui ne pense donc pas à faire ses valises, alors que le grand ménage est annoncé pour l’été prochain après cette saison blanche de l’OM.