OM : Le grand retour de Franck Ribéry, c'est non et c'est définitif

En fin de contrat au Bayern Munich, Franck Ribéry a encore des fourmis dans les jambes à 35 ans.

Même s’il n’évolue à son meilleur niveau qu’avec parcimonie, l’ailier français a toujours le mental et le montre aussi bien quand il a sa chance sur le terrain, que dans ses déclarations dans la presse, où il explique qu’il se serait bien vu continuer en Bavière. Après 10 ans de présence, il semble que l’heure de dire stop soit néanmoins venue, puisque Ribéry ne s’est rien vu proposer, tandis que son club cherche activement à renouveler son arsenal offensif. Et il n’a pas fallu attendre l’ouverture du marché des transferts ce mardi pour entendre parler des rumeurs sur son futur club. Un retour en Turquie a été évoqué, tout comme un come-back à Marseille.

S’il garde toujours l’OM dans son cœur et ne le cache pas, il y a toutefois une condition indispensable qui empêche totalement ce retour de prendre forme. En effet, Le Parisien l’affirme, si le club phocéen n’a jamais réellement étudié cette piste, le joueur lui, écarte toute idée d’un retour en France dans sa carrière. L’idée de retrouver la Ligue 1 ne l’intéresse pas, et sa cote auprès du public français est toujours aussi chancelante, en raison de plusieurs épisodes qu’il n’a pas digérés. Il y avait notamment le manque de soutien qu’il a ressenti lors de la campagne pour le Ballon d’Or 2013, puis une relation compliquée avec Didier Deschamps autour de son forfait pour la Coupe du monde 2014, de son annonce de retraite internationale, et notamment du fait qu’il n’ait pas senti de désir à ce qu’il fasse son retour pour l’Euro 2016. Autant dire que le cordon est coupé, et que voir Franck Ribéry sur une pelouse de Ligue 1 n’est pas près d’arriver.