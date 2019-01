OM : Le grand attaquant c'était lui, il est parti sans aucun regret

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

En juin 2017, l’Olympique de Marseille décidait de ne pas conserver Bafétimbi Gomis, malgré les 20 buts inscrits par le Français en Ligue 1 durant son prêt en provenance de Swansea. Au vu de l’efficacité de Mitroglou et de Germain depuis un an et demi, il n’est pas difficile de faire le constat suivant : l’OM a fait une énorme erreur avec l’ancien de l’ASSE. Mais de son côté, celui qui défend désormais les couleurs d’Al-Hilal ne regrette pas de ne pas avoir continué l’aventure à Marseille. Les supporters phocéens apprécieront.

« L’OM a marqué beaucoup de buts la saison dernière, et on n’a pas senti l’absence d’un grand attaquant. Thauvin a été le fer de lance offensif avec Payet et Sanson. Moi, j’étais seulement prêté et des choix ont été faits. Il faut les respecter C’est dommage mais avec le recul, je me dis que j’ai eu la chance de vivre une année incroyable à Galatasaray, alors que je n’aurais pas été champion avec Marseille. Je n’ai donc aucun regret » a lâché la panthère, dont le discours fait rarement l’unanimité. Aussi bien auprès des fans de l’OL, de l’ASSE et de l’OM…