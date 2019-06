OM : Le génie Villas-Boas va triompher, il n'a aucun doute

Dans : OM, Ligue 1.

Officiellement nommé coach de l’Olympique de Marseille la semaine dernière, André Villas-Boas est finalement assez méconnu en France. Certes, son parcours exceptionnel à Porto a marqué les esprits, mais le Portugais a vite disparu des radars français, notamment après ses expériences mitigées à Chelsea et à Tottenham. Néanmoins, il reste un entraîneur prestigieux, aux méthodes modernes et à la philosophie de jeu très offensive. Autant de qualités qui poussent Carlos Mozer, Olympien de 1989 à 1992, à être plutôt confiant quant à la réussite d’André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille.

« Villas-Boas, c'est un très bon entraîneur. Il a fait partie de l'équipe technique de José Mourinho et quand il est devenu numéro un, il a très bien travaillé à Porto. En Russie aussi il a fait du bon travail. C'est un garçon moderne, dont les principes de jeu sont agréables, basés sur la possession de balle, la recherche du but. Et j'espère qu'il appliquera cela à Marseille parce que l'OM a besoin de changer d'esprit. Il connaît bien le foot, aussi bien l'aspect athlétique que l'organisation des adversaires. C'est un excellent choix. Je suis très fier de le voir à l'OM, il peut donner un nouveau visage. Il connaît bien le football français et il parle la langue. J'espère évidemment qu'il va réussir à l'OM et je suis très confiant » a confié dans les colonnes de La Provence un Carlos Mozer très emballé à l’idée de voir André Villas-Boas sur le banc de l’Olympique de Marseille. Espérons pour les spectateurs de l’Orange Vélodrome que cet enthousiasme soit toujours présent dans quelques mois…