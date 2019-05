OM : Le futur Guardiola pour remplacer Garcia à Marseille ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ne sont plus fermés à un départ de Rudi Garcia. Dans ses colonnes ce week-end, La Provence affirmait que l’état-major de l’Olympique de Marseille n’excluait plus un départ de l’entraîneur marseillais, dont les résultats déçoivent forcément en cette fin de saison où l’OM ne joue quasiment plus rien, même plus une place en Europa League. Mais qui pourrait bien remplacer Rudi Garcia à Marseille ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres sur la Canebière. Jamais avares en idées, nos confrères du Phocéen ont soufflé le nom de Mikel Arteta à l’oreille de Jacques-Henri Eyraud…

« Ne cherchez pas, il n'y a pas de rumeur Arteta à l'OM. Mais, cela n'empêche pas de se pencher sur ce profil très marqué, et certainement très intéressant. L'ancien milieu international espagnol du PSG et d'Arsenal est l'adjoint de Pep Guardiola à City depuis trois ans, et en Angleterre, tout le monde s'accorde à dire qu'il est le "futur Pep". D'ailleurs, lors de son départ d'Arsenal, Arsène Wenger assurait qu'il était le meilleur choix pour prendre sa place » explique le média avant de conclure. « Avec lui, l'OM ferait le choix du jeu et (peut-être) moins des résultats immédiats, mais marquerait une volonté forte de dessiner enfin un vrai style OM, qui n'existe pas jusqu'à présent. Pour finir, choisir un disciple de Guardiola peut s'avérer une très bonne idée. On pense évidemment à l'Ajax d'Erik Ten Hag ». En effet, il y a pire que de copier l’Ajax et Manchester City. Vu comme ça…