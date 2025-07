OM ‍: Laporte refuse Marseille, il a trouvé mieux

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Pisté par l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival, Aymeric Laporte compte bien trouver un meilleur projet du côté du championnat espagnol. Sa famille fait le forcing pour cela.

Parti à Al-Nassr en 2023, Aymeric Laporte aimerait bien retrouver un nouveau challenge en Europe. Ces dernières semaines, l’OM semblait le club le plus chaud à l’idée de rapatrier l'international espagnol d'origine française sur le Vieux Continent. Mais faute d’accord avec le défenseur central de 31 ans, Marseille laisse le champ libre à tous les autres clubs intéressés par Laporte. Pisté par des clubs italiens et anglais, l’ancien de Manchester City a maintenant des chances d’effectuer son retour à Bilbao. En effet, selon Estadio Deportivo, l'Athletic est clairement intéressé à l’idée de faire revenir son ancien joueur. En quête de nouveaux renforts en charnière centrale, sachant que Bilbao vient d’apprendre la suspension de Yeray pour un contrôle antidopage positif, Ernesto Valverde a érigé la venue de Laporte comme une priorité absolue, alors que la Liga débutera dans un mois.

Bilbao veut faire revenir Laporte

👉 El nuevo plan del Athletic para el fichaje de Laporte#AthleticClubhttps://t.co/m8SxDDbqTL — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) July 13, 2025

Ne disposant plus que de deux centraux, avec Vivan et Paredes, l’entraîneur de Bilbao a déjà demandé à ses dirigeants de faire revenir Unai Egiluz, dont le contrat avait expiré en juin. Et maintenant, il souhaite voir le retour de Laporte dans son club formateur. Également pisté par l’Atlético de Madrid, celui qui a été transféré de Bilbao à City pour 65 ME en 2018 pourrait se laisser tenter à l’idée de revenir dans le Pays Basque. Déjà parce que Bilbao va jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, mais aussi parce que la famille de Laporte se plaît du côté de San Mamés. Mais pour revenir, Laporte devra faire un gros effort au niveau salarial, sachant qu’il touchait 25 ME par saison en Arabie Saoudite. Et accepter une offre moins importante que celle effectuée par l'OM il y a quelques mois de cela. Dans les jours à venir, Laporte doit se rendre à Al-Nassr, où il profitera du début de mercato estival pour discuter avec ses dirigeants de la faisabilité d’un transfert vers la Liga, à un an de la fin de son bail. Autant dire que désormais, l'OM est bien loin dans l'équation Laporte...