OM : La tête de Jacques-Henri Eyraud réclamée à Marseille !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Président de l’Olympique de Marseille depuis septembre 2016, Jacques-Henri Eyraud est un homme qui ne fait plus l’unanimité dans la cité phocéenne. Très apprécié des supporters pendant près de deux ans, le bras droit de Frank McCourt a perdu en popularité cette saison, où il paie les mauvais résultats de l’équipe et la prolongation précipitée de Rudi Garcia, signée en octobre dernier. Pour Gilles Favard, il est évident que Jacques-Henri Eyraud n’a plus sa place à l’Olympique de Marseille. En effet sur la Chaîne L’Equipe, le consultant a carrément demandé le départ de l’ancien dirigeant de Disney.

« Jacques-Henri Eyraud s’occupait de chevaux et il est passé à des bourrins et il s’est planté. Il lui reste une écurie qui est invendable. Il va falloir qu’il recommence tout et qu’il en fasse des joueurs de football. Je suis désolé mais c’est bien lui qui est aux manettes. Le choix de Rudi Garcia, c’est lui, le choix de Zubizarreta, c’est lui, les choix financiers, c’est lui. C’est lui le premier responsable de la situation à l’OM » a confié Gilles Favard dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste que Frank McCourt n’a absolument pas l’intention de se séparer de Jacques-Henri Eyraud, lequel sera toujours le président de l’OM la saison prochaine.