OM : L'OM veut piquer un Titi au PSG, Paris réclame 10ME !

Dans : OM, Mercato, PSG.

Ces dernières saisons les transferts entre l'OM et le PSG ont été oubliées, les deux clubs ne tirant plus dans la même catégorie sur le plan financier. Mais les deux formations rivales pourraient rapidement devoir faire affaire et pas vraiment dans le sens espéré par le Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale devrait voir partir à l'Olympique de Marseille Stanley N'Soki, jeune défenseur de 19 ans qui a récemment fait savoir aux dirigeants parisiens qu'il refusait de signer son premier contrat professionnel au PSG.

Selon Sky Sports, Newcastle s'est renseigné auprès du Paris Saint-Germain, mais Loïc Tanzi affirme lui que c'est bel et bien l'Olympique de Marseille qui tiendrait la corde dans ce dossier. Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique espèrent toujours faire changer d'avis Stanley N'Soki, mais si le PSG doit le laisser partir alors ce ne sera pas pour rien. Le Paris Saint-Germain réclame en effet 10ME au club intéressé pour faire signer le défenseur. Un prix qui peut évidemment faire réfléchir, y compris l'Olympique de Marseille