OM : L'OM va en Chine pour tenter un superbe pari

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Foot Europeen.

La Chine semble être un Eldorado éphémère pour les footballeurs, puisque nombreux sont ceux qui reviennent rapidement de l'Empire du Milieu, malgré les salaires colossaux proposés par les clubs chinois. Et selon le quotidien sportif portugais Record, Ramires, qui avait quitté Chelsea en 2016 pour le club du Jiangsu Suning moyennant 30ME, trouve à son tour le temps long de l'autre côté du globe. Au point d'envisager très sérieusement de revenir en Europe.

Agé de 31 ans, le milieu de terrain international brésilien souhaite mettre un terme à son contrat dès maintenant alors qu'il est lié encore un an et demi avec la formation chinoise. Et deux clubs seraient déjà très chauds pour s'offrir Ramires, à savoir Benfica et l'Olympique de Marseille. Le média portugais affirme que le club de Lisbonne a aligné son offre salariale sur celle de l'OM, à savoir 3ME par saison, Benfica pensant avoir un avantage sur Marseille, le milieu brésilien ayant déjà porté la tunique des Aigles. Cette piste pourrait effectivement être sexy, mais pour cela Ramires doit se libérer de son engagement, et rien ne dit que la formation chinoise lui fera un tel cadeau.