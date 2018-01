OM : L’OM joue avec le feu et demande 35 ME pour sa star

Dans : OM, Mercato.

Elément offensif incontournable de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin est bien parti pour réaliser la saison la plus accomplie de sa carrière, avec 10 buts et 9 passes décisives en Ligue 1.

De quoi réveiller l’appétit de quelques grands clubs européens, persuadés que sa mauvaise expérience à l’étranger du côté de Newcastle ne se reproduira pas. Ainsi, le Corriere dello Sport annonce que Naples, qui a récemment tenté de négocier avec le PSG pour la venue de Lucas Moura, s’est placé pour le recrutement de Florian Thauvin afin de renforcer son aile droite.

L’OM a fait savoir que la vente de son meilleur joueur offensif n’était pas à l’ordre du joueur, et qu’aucune discussion ne pourrait de toute façon débuter à moins de 35 ME. Une demande qui a fait reculer le club italien, même si ce ne sont plus des prix hors d’atteinte pour quelques clubs bien fournis sur le plan économique. Toutefois, les formations anglaises semblent pour le moment vaccinées avec Florian Thauvin, et ce dernier n’a aucune intention de quitter l’OM aussi tôt, surtout avec un contrat jusqu’en 2020 et un statut de leader d’attaque qui lui offre la possibilité de disputer la Coupe du monde en Russie s’il continue sur sa lancée.