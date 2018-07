OM : L'OM est fixé, ce troisième choix offensif vaut 20ME

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Du côté de Marseille, nombreux sont les supporters qui aimeraient que Kostas Mitroglou ait pleinement sa chance la saison prochaine, après une première année gâchée par les blessures. Au vu des matchs amicaux, le Grec semble devant Valère Germain dans la hiérarchie. Néanmoins, l’état-major olympien veut impérativement recruter un avant-centre pour augmenter le niveau général de l’équipe. Dans cette optique, les deux cibles prioritaires de l’OM sont clairement identifiées puisqu’il s’agit de Mario Balotelli (Nice) et d’Olivier Giroud (Chelsea).

Mais comme le rappelait récemment La Provence, il ne faut pas exclure un retour de l’OM sur la piste Vincent Aboubakar, si aucun des deux dossiers précédemment cités ne se décante. Cela tombe bien, le FC Porto ne retiendra pas l’international camerounais, selon A-Bola. Et le média portugais avance même le prix de l’ancien attaquant du FC Lorient : 20ME. Une somme significative pour l’OM, mais dans les cordes du club, Vincent Aboubakar ayant des émoluments nettement inférieurs à ceux de Mario Balotelli et Olivier Giroud. Est-ce-que cette information incitera Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud à foncer sur l’homme aux 15 buts en Liga NOS la saison dernière ? Il est encore un peu tôt pour l’affirmer…