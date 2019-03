OM : L'énigmatique Mitroglou fait une croix sur Marseille au mercato !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Avec un petit but marqué en quatre matchs, Kostas Mitroglou n’a pas encore soulevé les foules à Galatasaray.

Néanmoins en Turquie, on ne veut pas enterrer trop vite l’international grec, et ses coéquipiers ont visiblement confiance en lui. La preuve, Sofiane Feghouli a couvert d’éloges l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, dans une interview accordée à Foot Mercato. Et à écouter le milieu de terrain de Galatasaray, il semblerait que Kostas Mitroglou ait déjà fait une croix sur Marseille. Pourtant, rappelons qu’il n’est que prêté par le club phocéen en Turquie, jusqu’en juin 2020.

« On n’a pas évoqué l’Olympique de Marseille ensemble. Ressasser le passé ne serait pas bénéfique pour lui au vu du parcours négatif de l’OM quand il y était. C’est une nouvelle étape pour lui ici, un nouveau chapitre. Marseille, c’est du passé. (...) Il a un profil de renard des surfaces à l’ancienne, toujours à l’affût. Il aime être à la conclusion des actions principalement dans une équipe installée dans le camp adverse » a confié Sofiane Feghouli, bienveillant à l’égard de Kostas Mitroglou. En attendant peut-être que ce dernier explose en Turquie, qui sait.