OM : Kevin Strootman est bien arrivé à Marseille

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

En l'espace de 24 heures la rumeur de la possible signature de Kevin Strootman à l'Olympique de Marseille est devenue une réalité. En effet, ce lundi après-midi, le milieu international néerlandais a quitté Rome via un vol privé, et il est arrivé dans la cité phocéenne tout aussi discrètement. Selon La Provence, le futur joueur de l'OM est à la Commanderie, à priori l'officialisation de sa signature devrait arriver mardi, une fois que Kevin Strootman aura passé sa visite médicale et que les derniers éléments administratifs auront été validés par les dirigeants de l'Olympique de Marseille et ceux de l'AS Rome.