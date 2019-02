OM : Il s'impose enfin à l'OM, sa cote explose au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Titulaire lors des 4 derniers matchs de l’Olympique de Marseille en Ligue 1, Boubacar Kamara a réalisé une prestation quasiment parfaite face aux Girondins de Bordeaux, mardi soir. Et cerise sur le gâteau, l’international U20 français a marqué un but décisif pour son équipe. Déjà observé par de nombreux scouts européens avant la signature de son premier contrat professionnel dans la cité phocéenne, le jeune défenseur marseillais fait l’objet de nombreux rapports positifs ces dernières semaines. Le Bayern Munich ou encore le Real Madrid l’ont ainsi observé depuis le début de la saison.

Et selon les informations obtenues par Calcio Mercato, c’est au tour du Milan AC de se pencher sur la situation de Boubacar Kamara, sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2020. Le média italien affirme que les dirigeants milanais ont été séduits par les performances du joueur, notamment lorsque ce dernier évoluait en défense centrale, et qu'une offensive l'été prochain est possible. Il est cependant précisé que Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta travaillent d’arrachepied pour trouver un accord avec le joueur et son entourage afin de prolonger le bail de « Bouba ». Il y a trois semaines, France Football expliquait que le joueur donnait toujours sa priorité à Marseille, ville dans laquelle il a grandit et qu’il ne s’imagine pas quitter si tôt. L'OM ne devra donc pas traîner...