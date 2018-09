OM : Garcia n’a pas le choix, il défend ce joueur dans le dur

Dans : OM, Mercato.

Grâce notamment à sa victoire arrachée face à Strasbourg ce mercredi, l’Olympique de Marseille se place bien dans la course au podium.

Mais la défense est déjà en alerte rouge en ce début de saison. Les pépins physiques sont nombreux, sans parler des suspensions et des méformes. C’est aussi le cas sur les côtés, où un joueur comme Jordan Amavi est loin du rendement escompté. Son carton rouge récolté face à Strasbourg va permettre de le faire souffler, ce qui n’est pas une mauvaise chose selon Rudi Garcia. De toute façon, l’entraineur marseillais n’a pas véritablement le choix, il doit monter sa confiance en l’ancien d’Aston Villa, qui est le seul arrière gauche de métier de l’effectif.

« Une situation compliquée pour Amavi ? Si on parle des deux derniers matchs, c'est une évidence. Mais Jordan a fait des matchs 5 étoiles depuis le début de la saison, il faut qu'il reprenne de la régularité. Il va souffler dimanche, il est important, comme les autres. Il va revenir et réaliser des matchs de haut niveau », a assuré l’entraineur de l’OM, qui n’a pas vu d’arrière gauche arriver cet été, et va donc devoir bricoler ce dimanche à Lille.