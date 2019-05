OM : Eyraud surclasse la Ligue 1, c’est Garcia qui le dit

Dans : OM, Ligue 1.

Pour sa dernière conférence de presse à l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia n’a pas été avare en compliments.

Ravi de partir sur une bonne note, à savoir la victoire contre Montpellier (1-0) vendredi, le futur ex-entraîneur olympien a tenu à souligner ses « belles rencontres » dans la cité phocéenne. Le technicien a en effet cité plusieurs journalistes qui suivent régulièrement l’OM. Avant de prononcer un beau discours pour ses supérieurs Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, son président jugé trop compétent pour échapper aux critiques.

« Vous avez des dirigeants exceptionnels, a lâché le coach. Priez pour les garder longtemps. Priez pour garder Frank McCourt, sans lui je ne sais pas où serait l'OM aujourd'hui. Et Jacques-Henri Eyraud est quelqu'un qui est un peu trop au-dessus de la mêlée, pour l'instant, pour être apprécié à sa juste valeur. Il y a un groupe de joueurs qui peut faire de belles choses, même si je conçois qu'on aurait dû faire mieux, moi le premier. Je suis le premier responsable et eux aussi, les joueurs. On n'a pas été à la hauteur cette saison, mais on finit sur une bonne note, on va garder ça comme souvenir principal. » On peut dire que Garcia quitte Marseille en seigneur.