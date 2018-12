OM : Eyraud peut oublier cette machine à buts à prix cadeau

Dans : OM, Mercato.

Rien ne vaut une bonne vieille rumeur de transfert imminent pour booster une prolongation.

Impressionnant buteur avec le club d’Al Sadd au Qatar, Baghdad Bounedjah a prolongé son contrat avec le club de Doha. L’attaquant algérien s’est engagé jusqu’en juin 2024 avec son club actuel, mettant ainsi un terme aux rumeurs évoquant son arrivée en Europe. Bounedjah était dernièrement annoncé proche de Leicester, mais il avait auparavant vu son nom être cité du côté de Nice ou de l’Olympique de Marseille.

Le club phocéen, à la recherche d’un buteur en forme, aurait pu trouver son bonheur avec le Fennec et ses 58 buts sur l’année civile 2018, avec son club et sa sélection. D’autant plus que son prix, estimé à moins de 7 ME, était loin d’être prohibitif. Mais l’attaquant restera donc dans le championnat qatari pour quelques temps encore, puisqu’à 27 et avec désormais un contrat très longue durée, il sera très difficile d’aller le déloger. Surtout que l’Algérien a vu son salaire prendre encore un peu plus de poids, pour émarger à 3 ME par an selon la presse locale.