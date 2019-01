OM : Eyraud et McCourt refusent cette requête XXL de Payet

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Tandis que son nom est régulièrement associé à la Chine depuis quelques jours, Dimitri Payet souhaiterait prolonger avec Marseille.

Pourtant, le capitaine phocéen a encore 2 ans et demi de contrat avec le club phocéen. Mais l’international français verrait d’un bon œil une augmentation salariale. Une vision des choses que Jacques-Henri Eyraud ne partage visiblement pas puisque selon les informations du journal L’Equipe, le président de l’OM a calmé son numéro 10 au sujet d’une éventuelle prolongation, et par ricochet d’une possible revalorisation.

« Les prétentions de Dimitri Payet pour une éventuelle prolongation ont été repoussées pour l'instant par la direction marseillaise. Pour lui, il existe des intérêts de pays exotiques comme la Chine ou l'Arabie Saoudite, mais le numéro dix ne semble pas vouloir partir par la petite porte » explique le quotidien national. Le timing de l’information est forcément terrible pour le capitaine marseillais, auteur d’un match catastrophique contre les amateurs d’Andrézieux il y a seulement deux jours. Et qui devra impérativement rehausser son niveau de jeu dans les prochaines semaines, ne serait-ce que pour rester un titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur Rudi Garcia…