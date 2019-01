OM : Entre Balotelli et Payet, les insultes vont fuser au Vélodrome

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la rumeur Mario Balotelli provoque des réactions contrastées.

D’un côté, certains considèrent sa possible arrivée à l’Olympique de Marseille comme une excellente nouvelle. Quand d’autres estiment que l’attaquant de l’OGC Nice n’apportera pas grand-chose compte tenu de son niveau actuel. Pire, des observateurs s’attendent même à voir l’Italien nuire au vestiaire de Rudi Garcia. C’est notamment le cas de Ludovic Obraniak, persuadé que « Super Mario » aura du mal à s’entendre avec le capitaine Dimitri Payet.

« Ce qui m’inquiète, c’est surtout la relation entre Payet et Balotelli. Moi, j’ai joué avec lui. Et Dimitri, il aime bien aussi avoir son confort, et il a été installé comme capitaine, a prévenu l’ancien Lillois sur RMC. Mitroglou, c’est le gentil nounours qui ne dit rien, et qui le remercie à chaque fois qu’il lui fait une passe. Mais Balotelli, au bout de deux ballons qu’il ne va pas recevoir, tu vas voir comment ça va se passer. »

Des tensions à prévoir ?

« Dimitri, c’est aussi un homme de caractère, a insisté le consultant. Le problème, il est surtout à ce niveau-là pour moi. C’est aussi la question du leadership. Et sur le front de l’attaque, ça peut créer des inimitiés sur les prises d’initiatives des uns et des autres. » Sans parler des éventuelles tensions si Balotelli obtient un salaire supérieur à celui de l’international français, recalé alors qu’il réclame une revalorisation à l’OM.