OM : Enfin, ce géant à 20 ME met tout le monde d'accord

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Très peu utilisé par Rudi Garcia depuis le début de la saison, Duje Caleta-Car est doucement en train de s’imposer au côté de Boubacar Kamara à l’Olympique de Marseille.

Titulaire contre Bordeaux puis Dijon, l’international croate d’1m92, recruté 20 ME en provenance de Salzbourg l’été dernier, a convaincu en enchaînant deux prestations solides et en faisant même admirer la qualité de son jeu long balle aux pieds. Une belle montée en puissance qui a convaincu Bernard Bosquier, lequel espère voir très longtemps le duo Caleta Car-Kamara malgré le retour de blessure d’Adil Rami.

« Contrairement à beaucoup, ça ne me gêne pas que Garcia mette de temps en temps Gustavo dans l'axe. Mais, je note comme tout le monde la progression de Caleta-Car et c'est une bonne nouvelle. En attendant d'en savoir plus sur l'état d'Adil Rami, cette jeune charnière me plait de plus en plus, d'autant que le Croate a plus d'expérience au haut niveau. On a un mélange de présence physique, de jeu aérien et de qualité de relance, c'est très intéressant » a confié l’ancien joueur de l’OM, interrogé par Le Phocéen, avant de complimenter Boubacar Kamara. « Depuis ses premières apparitions chez les pros, je ne cesse de dire que c'est un super jeune. Un vrai joueur axial, et surtout pas un latéral gauche comme on a pu le voir ces derniers temps. Il a une super relance, un bon jeu de tête et il ne panique jamais, d'où l'importance de le mettre face au jeu, à la limite au milieu, mais pas sur un côté. Un jeune joueur comme ça, on n'en trouve pas à tous les coins de rue ». Six mois plus tard, il semblerait donc que Rudi Garcia ait trouvé la défense centrale parfaite à Marseille. Il était temps…