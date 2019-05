OM : Dugarry fait taire les rageux et file un tuyaux à McCourt

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, LOSC.

La saison dernière, les supporters de l’Olympique de Marseille s’étaient moqués de Christophe Dugarry, lequel avait expliqué que le projet du LOSC était plus viable que celui de l’OM, malgré la finale européenne du club phocéen et la saison catastrophique des Dogues. Désormais, le champion du monde 1998 peut se pavaner, Lille ayant réussi à grimper sur le podium tandis que Marseille ne disputera aucune coupe d’Europe la saison prochaine. Mais pour le consultant de RMC, rien n’est rédhibitoire pour Frank McCourt. Il suffit de changer son fusil d’épaule, et de miser sur des jeunes. Cela tombe bien, c’est l’intention de Jacques-Henri Eyraud…

« Donc l'OM va faire le projet lillois que je dis viable depuis deux ans (rires). Je ne suis pas contre l'idée, parce que je pense sincèrement que tu n'as pas le choix. Donc il faut t'adapter au football actuel. L'Américain, que ce soit celui de Marseille ou celui de Bordeaux, ce ne sont pas des Qataris, ce ne sont pas des philanthropes. Ils ne mettront pas des milliards sans retour sur investissement. Le problème c'est que si tu veux passer sur ce genre de projet, il faut, surtout à l'OM, que ce soit collégial et que tout le monde adhère au projet. Tu ne peux pas partir sur ce projet-là si tu n'y associes pas tes supporters. Parce qu'ils peuvent faire exploser le club » a prévenu l’ancien attaquant du Milan AC, qui avait tout compris avant tout le monde sur ce coup-là.