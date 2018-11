OM : Drogba à l’OM, il reste un espoir...

Dans : OM, Mercato.

A la recherche d’un attaquant de pointe depuis désormais plus d’un an, l’Olympique de Marseille aimerait trouver un joueur expérimenté, capable de fixer les défenses, qui connaît le football européen et avec le sens du but. Un profil légitime tant Valère Germain et Kostas Mitroglou ne parviennent pas à remplir leur rôle depuis leur signature respective. De l’eau est passé sous les ponts, et il n’est plus l’heure d’évoquer l’éventuel retour de Didier Drogba, qui a longtemps fait fantasmer les supporters de l’Olympique de Marseille. Mais, clin d’œil de l’histoire, à l’heure où l’OM cherche désespérément un numéro 9, Didier Drogba a disputé ce qui devait être le dernier match de sa carrière, avec Phoenix en D2 américaine, en finale de son championnat.

A désormais 40 ans, l’Ivoirien avait annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière après la fin de ce championnat. Mais en conférence de presse après cette finale, l’ancien buteur de Chelsea et de l’OM, a laissé le doute. « Ce n’était peut-être pas mon dernier match. J’ai encore reçu des offres, je verrai dans les prochains jours », a expliqué l’attaquant ivoirien, qui a le mérite d’être libre de tout engagement désormais. Il a d'ailleurs confirmé ce doute au sujet de la fin de sa carrière dans un message énigmatique sur les réseaux sociaux. Les mauvaises langues diront, qu’à 40 ans, il pourrait encore apporter un plus au poste d’avant-centre à Marseille…