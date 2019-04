OM : Djellit l'assure, cette erreur d’Eyraud sera fatale à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cinquième de Ligue 1 à six journées de la fin, l’Olympique de Marseille rêve toujours d’un dénouement heureux avec une place sur le podium de la Ligue 1. Mais la mission des partenaires de Steve Mandanda s’annonce compliquée, d’autant que Saint-Etienne s’est invité à la course, en plus de l’Olympique Lyonnais. Néanmoins, l’espoir reste permis, notamment grâce à l’efficacité d’un Mario Balotelli qui a changé beaucoup de choses dans la cité phocéenne depuis son arrivée en janvier dernier. Une arrivée cependant bien trop tardive selon Nabil Djellit, qui estime que Marseille va payer le retard à l’allumage de Jacques-Henri Eyraud dans ce dossier. Explications…

« Depuis le début je garde la même vision, la même théorie, je pense que Marseille finira quatrième du championnat de France et qu’ils vont payer le recrutement tardif de Balotelli que les dirigeants auraient dû prendre cet été. Certes les problèmes de l’OM ce n’est pas que cette histoire d’attaquant de pointe parce que parce qu’il s’est passé beaucoup de choses cette saison et beaucoup de foyers de mécontentements que ça soit entre les cadres, les jeunes joueurs en début de saison qui ne jouaient pas forcément, la confiance qui n’a pas été donné à une charnière centrale rapidement performante, certains qui revenaient d’une coupe du Monde et qui planaient encore. Ok, il y a pleins de paramètres mais moi je pense que l’histoire de la saison de Marseille c’est cette affaire de Balotelli l’été dernier » a regretté Nabil Djellit, persuadé que la saison de l’OM aurait été différente si Super Mario avait rejoint les rangs phocéens dès le mois de juillet.