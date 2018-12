OM : Désespéré, Marseille change d’avis sur cet attaquant espagnol

Dans : OM, Mercato.

Déçu du rendement de Valère Germain et Kostas Mitroglou, l’Olympique de Marseille cherche un attaquant sur le marché des transferts.

Bien évidemment, l’information n’est pas nouvelle et n’a pas échappé aux agents. Beaucoup d’entre eux n’hésitent pas à contacter la direction pour leur soumettre des idées. En octobre dernier par exemple, Yvan Le Mée faisait une révélation sur Fernando Llorente (33 ans). « Je l'ai proposé au club mais ça ne semble pas les intéresser, il est trop vieux, racontait l’agent au Phocéen. On aime, on n'aime pas, mais il n'a plus que six mois de contrat à Tottenham, il a également marqué quand il est passé par la Juve, c'est toujours mieux que ce que tu as actuellement. »

Et si ces arguments avaient fini par convaincre Marseille ? Car selon Fotomac, le pensionnaire du Vélodrome fait bien partie des prétendants de l’Espagnol, dont la situation n’a pas évolué. Absent des plans de Mauricio Pochettino, l’avant-centre de Tottenham n’a disputé que quatre matchs de Premier League cette saison. A l’approche de la fin de son bail, le Spur ne sera pas retenu. Peut-être une occasion à saisir pour l’OM, mais aussi pour l’Athletic Bilbao et Galatasaray également intéressés.