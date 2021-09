OM : Des joueurs en colère, la réponse de Sampaoli !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les remplaçants de l'OM perdent patience, mais Jorge Sampaoli y est totalement insensible.

A peine rentré de Moscou, l’OM se prépare à affronter Rennes ce dimanche au Vélodrome. Un enchainement toujours difficile à effectuer en début de saison, quand les organismes sont encore frais, mais pas habitués à faire deux matchs par semaine. Jorge Sampaoli pourrait débuter son turnover, et certains joueurs l’attendent avec impatience. L’Equipe révélait ce samedi que plusieurs éléments, dont Jordan Amavi, Steve Mandanda, Duje Caleta-Car et Pape Gueye, goûtaient très peu leur séjour prolongé sur le banc de touche. Surtout par rapport à leur temps de jeu de la saison passée. La multiplication des matchs va donc leur permettre d’être mis en avant. C’est déjà ce qui était attendu à Moscou cette semaine, et cela n’a pas eu lieu. Alvaro est revenu dans le 11 entre ses matchs de suspension, et seul Gerson a pris la place de Lirola.

Un vainqueur par KO dans le duel Mandanda-Lopez ?

Pour La Provence, il ne faut absolument pas que les remplaçants de ces dernières semaines s’imaginent trop de choses, au risque d’être déçus. « Sept mois après sa prise de fonctions, le constat est implacable : les meilleurs dans son esprit jouent, les autres regardent en attendant d’avoir leur chance. S’ils la saisissent lorsqu’elle leur est donnée, ils peuvent en revanche espérer bousculer l’ordre établi. Avant de retrouver la touche s’ils ne donnent pas satisfaction sur le long terme », a prévenu le quotidien régional, qui voit bien Jorge Sampaoli garder son 11 type pour le match entre européens face à Rennes. Si l’entraineur de l’OM venait à nouveau à mettre Steve Mandanda sur la touche, le message serait en tout cas fort. Car Pau Lopez a eu le temps de jeu nécessaire pour se mettre en jambes, et l’heure du choix ne va plus tarder pour régler la bataille au poste de numéro 1 à Marseille.