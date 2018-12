OM : Courbis sort la calculette et fait un bilan terrible du mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Le mauvais début de saison de l’Olympique de Marseille a fragilisé tout le monde au sein du club, de Rudi Garcia au président Jacques-Henri Eyraud. Et ces dernières semaines, les choix de la direction marseillaise lors des récentes périodes de transferts ont été vivement critiqués. Sur les ondes de RMC Sport, Rolland Courbis n’a pas mâché ses mots au moment de commenter les choix de l’OM. En effet, l’ancien entraîneur de Montpellier dénonce au moins 8 erreurs de recrutement. Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud apprécieront…

« On est dans un sport collectif, mais c'est une addition d'individualités. Et des bonnes individualités, j'en trouve très peu. Thauvin et Sanson. Sakai et Ocampos sont volontaires. Lopez et Kamara, les jeunes en devenir. Les joueurs de la saison dernière qui sont moins bons : Mandanda, Pelé, Sarr, Germain, Amavi, Rolando, Rami, Gustavo, Payet... Et ensuite, les erreurs de recrutement, pour le moment : j'en trouve quand même huit : Njie, Mitroglou, Sertic, Evra, Abdennour, Radonjic, Caleta-Car, Strootman. Si je suis le président de l'OM, je suis obligé de m'inquiéter, sinon je suis irresponsable. Je mets le montant des transferts, les salaires et les charges, et j'ai envie de prendre une corde et de chercher un arbre » a expliqué un Rolland Courbis qui n’a jamais la langue dans sa poche au moment de commenter l’actualité de l’Olympique de Marseille.