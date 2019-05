OM : Coup de théâtre pour Kamara, il hésite à prolonger

Dans : OM, Mercato.

Considéré comme l’espoir le plus prometteur de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara a su saisir sa chance cette saison et est désormais devenu un titulaire aux yeux de Rudi Garcia.

Autant dire qu’il est l’un des symboles mis en avant par la direction pour démontrer que le club provençal peut former des jeunes talents capables d’intégrer l’équipe première. Mais peut-il les conserver ? Dernièrement, les discussions étaient en très bonne voie pour la prolongation du défenseur de 19 ans, forcément suivi par plusieurs clubs européens. L’OM se montre toujours confiant dans ce dossier, même si la maman de Boubacar Kamara dicte le tempo. Et dernièrement, l’échec sportif de cette saison aurait clairement refroidi le clan du joueur affirme L’Equipe.

Un véritable coup de tonnerre qui laisserait à penser que l’absence de qualification pour une Coupe d’Europe serait un frein pour la progression de l’international U20 et pourrait remettre en cause son avenir à l’OM. Il s’agit en effet d’une grosse déception pour le club phocéen, qui rêvait de revenir en Ligue des Champions. Au point de dégoûter Kamara ? A moins que cela ne soit un argument de plus pour négocier un contrat plus costaud, histoire de lui éviter de regarder ailleurs pendant que l’OM est au creux de la vague.