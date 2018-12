OM : Convoité, cet ancien Marseillais est chaud pour revenir

Dans : OM, Mercato.

On pourrait bien assister à une énorme opération dégraissage à Tottenham dans les prochaines semaines.

Alors que les Spurs n’envisagent pas forcément de recruter, six membres de l’effectif ne seront pas retenus. Au total, le club londonien espère récupérer 83 millions d’euros ! Le tout grâce aux ventes de Michel Vorm, Victor Wanyama, Moussa Dembélé, Vincent Janssen, Fernando Llorente et Georges-Kévin Nkoudou. C’est sûr, certains joueurs cités ne rapporteront pas grand-chose, à l’image de l’ancien Nantais qui n’a pas disputé le moindre match de Premier League cette saison.

L’ailier français se retrouve pourtant dans le viseur de Nice, Monaco et de l’Olympique de Marseille, son ancien club à qu’il semble toujours attaché. « Moi, je vous adore toujours les Marseillais, a confié Nkoudou sur Instagram. Si je suis parti de Nantes, c’est parce que l’OM ça ne se refuse pas. Je regarde toujours leurs matchs dès que je peux. Si le Vélodrome me manque ? Oui, j’avoue. » On peut dire que le milieu de 23 ans a soigné son appel du pied…