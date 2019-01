OM : Comment Mino Raiola s'amuse encore avec Marseille pour Balotelli

Dans : OM, Mercato, OGCN, Serie A.

Et c’est reparti pour un tour. Le dossier Mario Balotelli est revenu en haut de la pile des dirigeants marseillais, et avec lui des incroyables complications qui risquent surtout d’embourber l’OM et ses recherches sur le marché des transferts.

Comme l’été dernier, la signature de l’attaquant italien a déjà été annoncée comme proche à plusieurs reprises, sans que cela ne se concrétise. Il faut dire que le chemin est encore très long. Tout d’abord, Nice doit libérer Super Mario de son contrat, ce que le club azuréen n’est pas spécialement enclin à faire immédiatement. Ensuite, Mino Raiola, l’agent de Balotelli, compte bien faire monter les enchères et se servir de l’OM pour ramener son poulain en Italie, ce qui est son désir premier. Tuttosport le confirme, trois clubs ont répondu aux sollicitations à ce sujet. Il s’agit de Parme, Bologne et de la Sampdoria, des formations qui ne jouent pas l’Europe et rêvent simplement de relancer l’attaquant.

En toile de fond, la possibilité d’aller rechercher sa place en sélection nationale. Autant dire que les discussions vont bon train et devraient encore durer, puisque selon RMC, Mino Raiola attend de trouver un accord solide avec un club avant de revenir vers Nice pour discuter d’une rupture de son contrat. Autant dire que l’OM, sauf énorme coup de théâtre, aura du mal à boucler rapidement la venue d’un attaquant visiblement très désiré par Jacques-Henri Eyraud, malgré sa première partie de saison complètement fantomatique.