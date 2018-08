OM : Comment l'OM a raté Balotelli ? L'hallucinant récit de Rivère !

Dans : OM, Mercato, OGCN, Ligue 1.

Pour les supporters de l'OM qui n'étaient pas connectés lundi en fin de soirée, le choc doit être rude ce mardi matin en apprenant que Mario Balotelli restera à Nice cette saison, le buteur italien et le club azuréen étant finalement tombés d'accord sur ce sujet. Et si personne n'avait vu venir cette fin sidérante du feuilleton Balotelli, dont Patrick Vieira avait dit le week-end dernier qu'il ne comptait plus réellement sur lui, Jean-Pierre Rivère a dévoilé les coulisses de ce dossier.

Dans L'Equipe, le président de l'OGC Nice relate en effet sa version des faits et s'étonne de l'attitude de l'Olympique de Marseille depuis le début des négociations. « C’est très simple. Mario avait envie de jouer la Coupe d’Europe cette saison et il était prêt à partir. Depuis deux mois et demi, il était sollicité par plusieurs clubs, dont l’OM (...) Le club avait un engagement moral avec le joueur et son entourage pour le laisser partir. Il avait un bon de sortie, à certaines conditions, entre 4 et 5ME. C’était le prix. L’OM a proposé entre zéro et 2,5ME, mais jamais plus. On a eu une première offre pour Mario à zéro euro, mais, en contrepartie, l’OM s’engageait à nous vendre Rémy Cabella pour 5ME. On a eu également une proposition d’achat de Mario à 2,5ME, avec, dans le même temps, une offre de vente de Cabella à 2,5 ME. Ça tournait toujours autour des mêmes propositions. Nice n’était pas intéressé par ces conditions. On a eu aussi, je crois, une offre à zéro pour Mario et 4ME pour Cabella, en contre-partie. Et puis on est restés sans nouvelle pendant longtemps (...) Mario était soi-disant sa priorité absolue mais l’OM l’a raté pour 1,5ME. Je n’ai pas à l’expliquer. Peu importe », explique Jean-Pierre Rivère, qui précise que pour l'instant la question d'une prolongation de contrat pour Mario Balotelli, lequel sera libre en 2019, n'a pas été évoquée mardi lors de la réunion avec l'attaquant et Mino Raiola.