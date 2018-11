OM : Cette révélation de L1 répond à l'intérêt marseillais

Dans : OM, Mercato, MHSC.

Parmi les bonnes surprises de cette première partie de saison, Montpellier figure en bonne place.

Le club héraultais peut notamment s’appuyer sur une défense de fer avec seulement 8 buts encaissés en 13 matchs, soit simplement un de plus que le Paris Saint-Germain. En chef de file, on retrouve Benjamin Lecomte qui profite de ses bonnes performances pour se mettre en évidence, et être même appelé par Didier Deschamps pour être troisième gardien des Bleus lors des matchs du mois d’octobre. De quoi mettre un sérieux coup de projecteur pour l’ancien portier de Lorient, qui a clairement fait le bon choix en signant au MHSC. Pour mieux aller voir ce qu’on lui propose plus haut ? Cela pourrait bien être le cas en fin de saison s’il continue sur sa lancée. L’Olympique de Marseille se serait renseigné à son sujet, ce qui a forcément été mis sur le devant de la table quand il a été interrogé par Canal+.

« Jouer la Ligue des Champions avec l’OM ? Je ne sais pas de quoi est fait l’avenir. Aujourd’hui on est devant eux et j’espère qu’on va y rester le plus longtemps possible. On a des objectifs collectifs et personnels. Je ne sais pas ce qui va se passer pour moi. Je me sens bien à Montpellier. J‘avance, je grandis. C’est ce qui compte », a livré le gardien de 27 ans, qui sait qu’entre les performances moins convaincantes de Steve Mandanda, et le départ annoncé en fin de saison de Yohann Pelé, une place sera inévitablement à prendre à l’OM.