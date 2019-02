OM : Cette offre au mercato va revenir annonce Moscato

Dans : OM, Mercato.

Cet hiver, aucun départ majeur n’a été enregistré à l’Olympique de Marseille. Celui de Kostas Mitroglou était attendu, voire espéré par les supporters provençaux qui n’en pouvaient plus du flegme du buteur grec. Mais en ce qui concerne les éléments à forte valeur marchande, cela a été le calme plat. Il y a toutefois eu une petite alerte avec l’annonce d’une grosse offre chinoise pour faire signer Florian Thauvin, avec des moyens financiers qui avaient de quoi satisfaire le joueur et le club marseillais. Mais le champion du monde a dit non, et cela répond à une logique sportive évidente selon Vincent Moscato. Pour l’animateur de RMC, « Flotov » a le temps d’aller ramasser le jackpot dans quelques années.

« Thauvin a 26 ans, c’est normal de refuser. Evidemment que s’il a la même offre à 30 ans, il y va. Mais honnêtement, le mec touche déjà 500.000 euros par mois à Marseille, il ne va pas s’enterrer en Chine alors qu’il est en Equipe de France et champion du Monde. Il est trop jeune pour partir, tous les joueurs qui viennent d’être champions du Monde doivent avoir le prochain Mondial en tête. Et pour gagner un second titre avec les Bleus, il ne pouvait pas partir même s’il a dû y réfléchir. Il aura la même proposition dans quelques années, il sait qu’il va gagner beaucoup d’argent. Donc bravo à lui d’avoir refusé », a souligné l’ancien rugbyman, qui refuse de voir un champion du monde s’exiler dans le championnat chinois, ce qui mettrait quasiment un terme à sa carrière internationale.