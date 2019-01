OM : Cette erreur que l'OM ne fera pas deux fois avec Balotelli

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Comme l’été dernier, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont fait de Mario Balotelli leur priorité sur le marché des transferts. Et comme l’été dernier, la venue de l’international italien semble plutôt en bonne voie. Mais cette fois, l’état-major du club phocéen refuse de crier victoire trop vite. Et cela alors que le buteur de l’OGC Nice est motivé comme jamais à l’idée de signer sur la Canebière, selon les informations obtenues par La Provence.

« L’OM demeure très prudent et ce, même si plusieurs signaux favorables sont renvoyés et que certains médias évoquent une accélération des négociations. Les dirigeants olympiens n’oublient pas le feuilleton de l’été dernier, eux qui ont été sérieusement échaudés par sa non-venue, quand bien même l’intéressé a toujours très envie de relever le challenge proposé par le club phocéen. Les négociations devraient reprendre dès aujourd’hui » explique le quotidien marseillais, qui confirme par ailleurs la volonté des dirigeants de se renforcer au poste de latéral gauche. Ces derniers jours, le nom de Lucas Lima (Nantes) revient avec insistance. Au rayon des départs, Nemanja Radonjic sera retenu tandis qu’Aymen Abdennour s’accroche à son contrat en or à Marseille, lequel expirera en juin prochain.