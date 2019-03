OM : Ce transfert au mercato, Garcia l'a rendu impossible

Dans : OM, Mercato, Monaco, OGCN.

L’arrivée de Mario Balotelli a tout changé pour l’Olympique de Marseille, qui se remet à enchainer les résultats positifs.

La signature de l’Italien a aussi permis de changer de système tactique, pour le plus grand bonheur de Valère Germain. Ce dernier retrouve du temps de jeu avec un point d’appui, et il pèse beaucoup plus dans les rencontres que seul en pointe. De quoi mettre fin à six mois laborieux, une période qui a failli provoquer son départ cet hiver. Nice et Monaco étaient tentés de le récupérer, lui qui a évolué dans ces deux clubs au cours de sa carrière. Mais Rudi Garcia a bien fait comprendre qu’un transfert n’était pas à l’ordre du jour au mois de janvier, mettant rapidement un terme aux doutes dans la tête du fils de Bruno Germain.

« Nice ? La période était complexe avec les départs de Rivère et Fournier. J'étais focalisé sur l'OM car le coach m'avait dit qu'il voulait que je reste. Ce n'est jamais l'idéal de partir à ce moment-là de la saison. Mon premier choix était de rester à l'OM. Au final, j'ai bien fait. On a aussi parlé de moi à Monaco. Cela veut dire que j'ai laissé de bons souvenirs dans les clubs où je suis passé. J'ai vécu de grands moments dans ces deux clubs pour qui j'ai beaucoup d'estime », a confié à Nice Matin un Valère Germain qui a eu le mérite, même au cœur de la tempête, de toujours confier son amour pour l’OM et son envie d’y réussir.