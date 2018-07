OM : Cabella est totalement perdu après sa discussion avec Garcia

Dans : OM, Mercato.

De retour suite à un prêt convaincant à l’AS Saint-Etienne, Rémy Cabella ignore toujours s’il restera à l’Olympique de Marseille.

Sauf rebondissement, un transfert définitif chez les Verts n’est plus d’actualité dans la mesure où les deux clubs n’ont pas réussi à s’entendre. Pas de quoi affecter le milieu offensif qui se dit prêt à rester chez le finaliste de l’Europa League. Reste à savoir si l'entraîneur Rudi Garcia envisage de la conserver. Le contenu de leur discussion n’a pas filtré, mais après leur entretien, Cabella semble totalement perdu.

« C'est compliqué, a confié l’ancien Montpelliérain à La Provence. Il peut se passer tellement de choses jusqu'au 31 août, donc voilà, je me concentre sur le terrain pour bien me remettre à 100%. Je sais que derrière, ça travaille. J'avais eu une discussion avec le coach, on verra comment ça va se passer. » Visiblement, Garcia n’a pas certifié à Cabella une place dans ses rotations, tout comme l’été dernier.

Cabella monnaie d’échange ?

L’OM pourrait donc se servir de sa bonne saison à Saint-Etienne pour le vendre à un bon prix. Rappelons que le club phocéen réclamait 12 M€ à l’ASSE pour son transfert. L’autre solution pour Marseille concerne l’OGC Nice, intéressé par le profil de Cabella, et toujours propriétaire d’un certain Mario Balotelli. Doit-on s’attendre à un échange ?