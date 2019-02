OM : Ça s’affole pour Lopez, Marseille aura du mal à le retenir

Dans : OM, Mercato.

La cote de Maxime Lopez (21 ans) ne cesse d’augmenter en Espagne, où plusieurs formations se sont intéressées à son profil.

Par le passé, le FC Barcelone et le Real Madrid ont été cités parmi ses prétendants, ce qui avait d’ailleurs perturbé le milieu de l’Olympique de Marseille. Depuis, le minot a retrouvé son meilleur niveau et sa place dans le onze de Rudi Garcia. Apparemment, cela n’a pas échappé au FC Séville. Comme annoncé le mois dernier, le club andalou suit attentivement les performances de Lopez. Le directeur sportif Joaquin Caparros a même contacté son homologue olympien pour un transfert cet hiver.

Mais d’après El Desmarque, Andoni Zubizarreta a déclaré son joueur intransférable. Il n'empêche qu'entre l’intérêt persistant de Séville et l’attirance de Lopez pour la Liga, nos confrères prédisent déjà une nouvelle tentative l’été prochain. Et peut-être même un joli chèque d’environ 20 M€ pour l’OM, sachant que le FC Valence et le Borussia Dortmund seraient également à l’affût. Autant dire que le Marseillais sera observé jusqu’à la fin de la saison.