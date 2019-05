OM : C’est évident, il est le gardien parfait pour l’après-Mandanda

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Elu meilleur gardien de Ligue 1 la saison dernière, Steve Mandanda est très loin dans d’être dans les candidats pour l’exercice en cours.

Le portier marseillais a perdu de sa superbe, dans la régularité comme dans son influence sur les résultats de son équipe, et il paraît clairement sur le déclin. Même s’il se défend de vouloir céder sa place, qui est bien normal, les dirigeants vont-ils continuer encore une saison avec le champion du monde ? C’est peu probable sachant que les pistes pour faire signer un nouveau gardien se multiplient. Un nom devrait toutefois être privilégié selon le journaliste Nassim Tireche, passé par La Chaine L’Equipe et sollicité par FC Marseille.

« Moi j’irai chercher le gardien de Nice Walter Benitez. Il lui reste un an de contrat, il ne sera pas hyper cher en termes de transfert et de salaire. Il va continuer à monter, et à terme il deviendra international argentin parce qu’il est meilleur que tous les autres gardiens argentins. Je pense que pour lui le temps est venu, il a fait ses deux saisons en tant que titulaire à Nice. Maintenant il faut qu’il aille un petit peu au-dessus. Moi si j’étais dirigeant de l’OM j’irai taper à la porte de l’OGC Nice. D’autant qu’il n’y a plus Julien Fournier c’est peut-être plus facile pour les négociations. S’il a le mental pour jouer à l’OM ? Déjà c’est un argentin, puis à Nice il n’a pas été très bien servi en début de saison. Vieira l’a mis sur le banc pour relancer Cardinale. Même s’il a été mis à la cave, le gars n’a jamais rien dit, Vieira le citait en exemple plusieurs fois. Il a une superbe mentalité, c’est un bon jeune. Pour moi il a beaucoup de points positifs », a livré Nassim Tireche dans un portrait flatteur pour le gardien niçois, qui a récemment fait savoir qu’il se sentait bien à Nice et n’avait pas forcément l’intention de bouger.