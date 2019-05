OM : Brahimi pour 0 euro, Marseille veut rafler la mise

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Tandis que Florian Thauvin est plus que jamais sur le départ, on réfléchit déjà à sa succession du côté de l’Olympique de Marseille. Et comme les caisses sont vides, il faudra réaliser quelques bonnes affaires du côté de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta. Au Portugal, il y a assurément des coups à faire. Et l’état-major phocéen l’a bien compris puisque selon les informations du journal A-Bola, l’actuel 6e de Ligue 1 souhaite recruter Yacine Brahimi, dont le contrat au FC Porto expirera en juin 2019.

Dans le passé, Yacine Brahimi a également été associé à Monaco et à Lyon. Mais pour l’heure, il semblerait que Marseille soit l’équipe française exerçant le plus gros forcing dans ce dossier. En revanche, l’objectif de l’Algérien serait plutôt de rebondir en Premier League, où il trouverait plus facilement un gros salaire. Reste que Marseille croit en ses chances d’attirer Brahimi puisque, selon le média portugais, Jacques-Henri Eyraud souhaite profiter du fait que l’ancien Rennais soit gratuit pour lui offrir une belle prime à la signature, ainsi qu’un salaire confortable. Reste à savoir si Marseille, qui sera surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, aura la latitude suffisante pour convaincre financièrement un joueur du calibre de Brahimi.