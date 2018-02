OM : Baup taille Payet et Thauvin, et c’est tranchant !

Dans : OM, Ligue 1.

Dominé par le Paris Saint-Germain (3-0) dimanche, l’Olympique de Marseille a déçu au Parc des Princes.

Parmi les Marseillais attendus au tournant, Dimitri Payet a malheureusement confirmé sa réputation de joueur efficace contre les équipes moins bien classées, mais complètement invisible lors des grands matchs. Même Elie Baup, peu habitué à envoyer des tacles, s’est presque moqué du milieu offensif dans un entretien accordé à La Provence.

« Payet, ce n'est pas nouveau, a commenté l’ancien coach de l’OM. On l'a dit mille fois, même avec l'équipe de France. Quand il joue contre une équipe qui prend le bouillon et qui laisse des espaces, on le voit partout. Dès que c'est une équipe fermée et solide, on ne le voit pas. Toute sa carrière est comme cela. C'était pareil dimanche. » Moins tranchant au sujet de l’ailier Florian Thauvin, Baup a quand même alerté l’international français à l’approche du Mondial 2018.

Thauvin perd des points

« Thauvin est en pleine bourre en ce moment, c'est un des meilleurs joueurs français depuis janvier, mais il est passé à côté. Ça ne change rien à sa qualité, mais en vue du Mondial, c'est dommage de ne pas performer dans ce genre de match. C'est un moyen de marquer des points, ou de confirmer. Ça va vite, le football, dans un sens comme dans l'autre », a prévenu le technicien, sachant que la concurrence est rude dans le secteur offensif des Bleus.