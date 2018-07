OM : Balotelli reste à Nice, un dirigeant lance l'idée

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Revenu très en retard de ses vacances, Mario Balotelli a néanmoins finir par reprendre le chemin de l’entrainement. Il pourrait même prochainement retrouver le groupe niçois pour les séances collectives, surtout que son transfert éventuel à l’OM n’est clairement plus considéré comme « imminent ». Et pourquoi pas commencer à jouer les matchs de l’OGCN, en manque d’attaquants, très bientôt. Tout en enchainant avec le reste de la saison ? Directeur général du club azuréen, et visiblement pas très ami avec Jacques-Henri Eyraud, Julien Fournier a ouvert la porte à cette idée dans Nice Matin.

« Le dossier est ouvert. Mario peut partir, il peut rester. Concernant le transfert, nous n’avons jamais évoqué de chiffre. Aujourd’hui, Mario s’entraîne à l’écart du groupe, car il n’est pas encore prêt physiquement », a expliqué Julien Fournier, qui sait bien que si Mino Raiola continue son petit jeu en demandant des énormes primes à la signature aux clubs intéressés, Super Mario pourrait finir par ne jamais trouver preneur, et terminer son contrat à Nice. Une fin qui serait probablement très étonnante, mais dans ce dossier Balotelli on n'est pas à une surprise près.