OM : Balotelli pourrait dire oui à une offre ridicule au mercato

Dans : OM, Serie A, Foot Europeen, Mercato.

Recruté pour seulement six mois à un salaire astronomique, Mario Balotelli a d’ores et déjà rempli son objectif en ouvrant son compteur buts tout en montant qu’il savait, malgré une forme physique chancelante, toujours être un attaquant efficace. L’Olympique de Marseille ne peut pas en dire de même, puisque la saison est d’ores et déjà manquée, même si l’infime espoir d’être européen existe encore. Résultat, conserver financièrement Super Mario sera impossible pour la direction, qui va déjà voir beaucoup de mal à se défaire des gros salaires. A moins que l’ancien de Liverpool ne fasse un gros effort financier ? Pas le genre de la maison avec Mino Raiola en toile de fond, même si Balotelli semble près à faire une exception pour… Brescia. Il s’agit là du club de cœur de l’attaquant, et ce dernier remonte en Serie A la saison prochaine. Son président se prend donc à rêver, même s’il prévient que le salaire ne pourra pas suivre.

« Mario est un bon ami, un bon gars. S’il décide de jouer, c’est un grand joueur, il y a peu de choses à rajouter là-dessus. Je suis désolé de voir qu’il attire davantage l’attention sur lui à cause ses défauts et pas grâce à ses mérites. Balotelli à Brescia ? S’il s’adapte à ce que nous pouvons lui offrir, il est le bienvenu », a confié Massimo Cellino dans les colonnes de Tuttosport. Et selon la presse italienne, Mario Balotelli devrait au minimum diviser son salaire par 5 pour avoir sa place dans la masse salariale du promu…