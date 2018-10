OM : Balotelli pas digne de l'OM, Ravanelli est cash

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont passé des nuits blanches à négocier avec Mino Raiola et l’OGC Nice pour le transfert de Mario Balotelli. Mais finalement, le buteur italien est resté sur la côte d’Azur, malgré le forcing du club phocéen. Un mal pour un bien selon Fabrizio Ravanelli. Interrogé sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, l’ancien buteur du club phocéen estime que l’ex-attaquant de Manchester City n’avait pas forcément la mentalité adaptée à l’actuel 3e de Ligue 1.

« Balotelli n’est pas un joueur dont l’arrivée était indispensable pour l’OM cet été. Ce n’est pas le niveau du joueur qui est remis en question, car Balotelli est un très bon joueur. Mais l’Olympique de Marseille a besoin de joueurs qui ont l’envie de se battre et de mouiller le maillot, de respecter le Droit au But. Dans le football aujourd’hui, ce qui compte le plus, c’est le caractère et la personnalité, pas le nom du joueur (...) Malgré tout, je pense que Balotelli est l’avenir de la sélection italienne. Notamment en raison de ses relations avec Roberto Mancini » a confié Fabrizio Ravanelli, pour qui il est évident que le caractère de Balotelli n’aurait pas collé avec la mentalité des supporters de l’OM. Pourtant, nombreux étaient les fans marseillais à réclamer l’arrivée de Super Mario cet été…