OM : Balotelli et le PSG surclassent la L1, l’Italie lui conseille un départ

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Buteur malgré la défaite contre Nantes (1-2), Mario Balotelli a inscrit son 8e but en 12 matchs avec l’Olympique de Marseille.

La statistique est plutôt convaincante, et pourtant, elle ne suffit pas pour effacer les critiques. Il faut dire que l’Italien n’est pas irréprochable dans son comportement, lui qui a encore frôlé l’expulsion dimanche dernier. Une attitude agaçante pour son sélectionneur Roberto Mancini, qui croit connaître la solution pour permettre à l’attaquant de franchir un cap. Selon lui, le Marseillais doit quitter la Ligue 1, un championnat jugé trop faible pour son talent.

« Je le connais trop bien, et je sais quel aspect il doit encore améliorer. Et pas seulement celui du but, comme il le fait actuellement. Il est comme le Paris Saint-Germain en Ligue 1, il a des qualités trop supérieures pour ce championnat, a estimé le sélectionneur italien sur les ondes de Radio 24. Il marque parfois sans faire d’efforts, alors qu’il doit en faire. »

Mancini lui laisse la porte ouverte

« Il doit travailler et prendre moins de jaunes. Il en prend trop, a regretté le technicien. Quand il sera complet de ce point de vue, il aura son opportunité pour être sélectionné. Il est Italien, il a le bon âge et j’espère qu’il va continuer à progresser. » Balotelli trop fort pour la Ligue 1 ? On a presque envie de rire… En tout cas, cette déclaration pourrait bien le convaincre de quitter l’OM en fin de contrat cet été.