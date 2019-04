OM : Balotelli est un clown, Daniel Riolo dénonce l'arnaque !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Remplaçant contre Bordeaux à sa demande, Mario Balotelli divise les supporters de l’Olympique de Marseille. L’attaquant italien est prolifique depuis sa signature en janvier dernier, mais il a déjà repris ses mauvaises habitudes, à savoir ne jamais défendre, et marcher jusqu’à ce que la balle lui arrive dans les pieds. Trop c’est trop pour Daniel Riolo, lequel avait critiqué le choix de Jacques-Henri Eyraud dès la signature du buteur transalpin. Sur l’antenne de RMC, le polémiste de l’After en a remis une couche, dénonçant carrément une arnaque.

« A défaut de se régaler sur le terrain, on assiste à de belles réactions d’après matches. Suite à la « conf’ » extraordinaire du duo Aulas/Genesio mardi, on a eu la cacophonie marseillaise à Bordeaux. Comme d’habitude, Garcia s’en est pris aux arbitres et a analysé le match vu d’une planète d’un autre système solaire. Plus lucide, Thauvin a, lui, bien vu que l’OM était totalement à la rue. Tactiquement, c’est le néant et ça l’a toujours été avec Garcia. La détermination, l’unité d’un groupe qui vit une belle saison, ça ne fait pas un système de jeu. Balotelli, le buteur des petits matches a rangé ses pétards de fête foraine. Il lui a fallu une semaine pour faire ce qu’il voulait à l’OM. Il décide quand jouer ou pas. Rien de nouveau pour ce pro de la mascarade » a confié un Daniel Riolo qui dézingue à tout-va. Comme à son habitude, même si pour le coup, de nombreux fans marseillais lui donneront raison cette fois...