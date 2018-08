OM : Balbir n'hésite pas une seconde entre Giroud et Balotelli !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Malgré la bonne préparation estivale de Kostas Mitroglou, les dirigeants de l’OM ont décidé que le recrutement d’un buteur était nécessaire cet été.

Ainsi, le club phocéen a fait de Mario Balotelli sa priorité n°1. Mais devant les demandes importantes de Mino Raiola, l’état-major olympien a relancé une vielle piste de l’été dernier, celle menant à Olivier Giroud. Depuis que cette-ci a été révélée, les observateurs s’amusent à comparer les deux joueurs. Sur le site de But Football Club, Denis Balbir a aussi osé la comparaison entre le Français et l’Italien. Et selon lui, c’est sur le champion du monde 2018 que l’OM doit miser.

Giroud, un pari moins risqué que Balotelli ?

« La piste Balotelli traînant en longueur, on commence à parler d’Olivier Giroud (Chelsea) à l’OM. Pour moi, c’est une piste séduisante. C’est un Champion du Monde, un joueur apprécié des cadres comme Florian Thauvin et Adil Rami. A mon sens, c’est un pari moins risqué que Mario Balotelli concernant les « à-côtés ». Giroud, c’est quand même plus calme et moins fantaisiste. Cela peut être plus simple à gérer que l’Italien. Qui sait, peut-être que l’OM fera les deux ? Même si ça me paraitrait quand même très étonnant » a confié le journaliste de W9. Du côté de l’OM aussi, on pèse certainement le pour et le contre afin de faire le meilleur choix…