OM : Alexis Sanchez à Marseille, Zubizarreta lance une rumeur

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Ce samedi, Andoni Zubizarreta accorde une longue interview au quotidien L'Equipe, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille évoquant sa mission depuis qu'il a rejoint l'OM, où il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2021, tout comme Rudi Garcia. Cet entretien est bien évidemment l'occasion de parler du dossier de l'attaquant tant convoité par le club phocéen. S'il ne rejette pas l'idée d'un accord avec Mario Balotelli, qui sera libre l'été prochain, Andoni Zubizarreta évoque spontanément les noms de Gonzalo Higuain et d'Alexis Sanchez.

Car pour le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, si ces attaquants pourraient éventuellement être tentés par l'OM, leurs exigences salariales sont juste d'une autre autre planète. « Gonzalo Higuain, Alexis Sanchez peuvent entrer dans cette catégorie du grand attaquant. On dit qu'Alexis n'est pas bien à Manchester United et il serait peut-être content de venir dans le sud de la France. Je pourrais appeler son agent que je connais bien depuis Barcelone. Mais il va me donner son salaire et je ne pense pas qu'on puisse le faire », avoue Andoni Zubizarreta, qui connaît les limites financières imposées par Frank McCourt, lequel a déjà fait des gros efforts pour relancer l'Olympique de Marseille mais refuse de basculer dans la démesure totale.