OM : Accord trouvé, McCourt lâche 10 ME pour virer Rudi Garcia !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Rudi Garcia, dont le départ est activement souhaité par une majorité des supporters de l’Olympique de Marseille, va bien quitter le club phocéen à l’issue de la saison. En effet, RMC Sport confirme que l’ancien manager de l’AS Roma vit ses derniers jours à la tête de l’actuel 6e de Ligue 1, et que l’annonce de son départ a de grandes chances d’intervenir avant la réception de Montpellier, vendredi soir à 21h05, en clôture du championnat. Par ailleurs, la radio indique qu’un accord financier a bien été trouvé entre Frank McCourt et Rudi Garcia.

« A priori, pas de désaccord d’ordre financier donc, l’OM ayant assumé financièrement les indemnités de départ de Rudi Garcia, qui était sous contrat jusqu’en 2021 et dont les indemnités de licenciement devraient coûter environ 10 millions d’euros à l’OM (le cas du staff et des adjoints n’a pas encore été réglé) » explique le média, avant de préciser. « L’enjeu est juste une question de timing : savoir quand et comment le club va annoncer la fin de la collaboration entre Garcia et l’OM. « Ce sujet est actuellement en pleine réflexion à la direction du club olympien, qui n’a pas voulu confirmer l’imminence de l’annonce du départ de Garcia. Pour s’épargner quelques tensions au Vélodrome et calmer la fronde anti-Garcia, certains dirigeants estiment que cette annonce doit être effectuée avant OM-Montpellier ». Reste maintenant à voir quelle sera la décision du président Jacques-Henri Eyraud…